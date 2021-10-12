Путин 14 октября примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 14 октября, примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза. В их числе - совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление негативных последствий пандемии в социально-экономической сфере, сотрудничество в энергетике и формирование единых рынков нефти и газа, взаимодействие по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.

"Ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции", - отметили в Кремле.

В Минске 14-15 октября пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в августе отмечал, что Евразийская экономическая комиссия к следующему саммиту ЕАЭС выработает предложения по мерам в ответ на санкции со стороны третьих стран.