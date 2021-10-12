Переговоры Рябкова и Нуланд завершились в МИД России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова завершились в российском дипведомстве, передает корреспондент ТАСС. Они продолжались более полутора часов.

В 12:25 мск Рябков покинул здание МИД РФ, Нуланд спустя 5 минут села в свой автомобиль и уехала, не став отвечать на вопросы представителей прессы.

Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября. Сообщалось, что, помимо встречи с Рябковым, Нуланд проведет переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.