Лавров заявил, что Россия исходила и будет исходить из признания Тайваня частью КНР

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Москва, как и большинство остальных стран, считает Тайвань частью Китая, и будет проводить свою политику исходя из этого принципа. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью КНР. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике", - сказал министр, отвечая на вопрос о российской позиции в отношении попыток Китая воссоединиться с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне. С тех пор там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций Китая.