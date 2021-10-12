Оксана Дмитриева будет единственным внефракционным депутатом Госдумы восьмого созыва

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Партии роста Оксана Дмитриева, которая осталась единственным внефракционным депутатом, сообщила, что намерена активно пользоваться своим правом разработки законопроектов и направления депутатских запросов.

"На данный момент я являюсь единственным депутатом, не вошедшим во фракции", - написала Дмитриева во вторник в своем Telegram-канале в связи с проведением первого пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. Она уточнила, что место, которое ей выделено в зале пленарных заседаний Госдумы, "находится между "Единой Россией" и КПРФ".

По словам парламентария, "невхождение во фракции существенно осложняет получение слова в зале пленарных заседаний, однако право разрабатывать и вносить проекты законов и позиция при голосований ничем не ограничены". "И я намерена этими возможностями активно пользоваться, как и правом депутатского запроса", - отметила Дмитриева.

По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 место, а "Новые люди" - 13.

В Госдуму также прошла кандидаты от партий "Родина" (Алексей Журавлев), "Гражданская платформа" (Рифат Шайхутдинов), Партии роста (Оксана Дмитриева) и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам. Журавлев и Шайхутдинов приняли решение присоединиться к фракции ЛДПР.

Согласно регламенту Госдумы фракция представляет собой объединение депутатов, выдвинутых той или иной партией как по федеральному избирательному списку, так и по одномандатным округам. При этом во фракцию также могут входить депутаты-одномандатники от партий, чьи списки в Госдуму не прошли, а также депутаты, участвовавшие в выборах по одномандатным округам в качестве самовыдвиженцев.