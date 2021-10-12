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Спор вокруг Курил
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Песков: Южные Курилы являются территорией РФ, Москва не согласна с заявлениями Кисиды

Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов, добавил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Острова южной части Курил являются российской территорией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на эти острова якобы распространяется суверенитет Токио.

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"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов.

"Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент РФ [Владимир] Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", - сказал Песков.

Теги
ЯпонияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКисида, ФумиоСпор вокруг Курил
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