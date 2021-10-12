Песков: Южные Курилы являются территорией РФ, Москва не согласна с заявлениями Кисиды

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Острова южной части Курил являются российской территорией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждение нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на эти острова якобы распространяется суверенитет Токио.

Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

По его словам, Россия готова к диалогу с Японией для решения острых вопросов.

"Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент РФ [Владимир] Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", - сказал Песков.