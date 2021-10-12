Песков: дату встречи глав МИД стран "нормандской четверки" еще предстоит согласовать

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время", - сказал он.

Работа в рамках "нормандской четверки" продолжается, в том числе по вопросу подготовки саммита, хотя прогресса ни по самим минским соглашениям, ни по достигнутым на саммите в Париже договоренностям нет. "Здесь работа ведется. Хотя похвастаться нечем в плане выполнения ни Минска, ни Парижа. Но работа ведется, и вчера была подтверждена готовность эту работу продолжать", - сказал Песков.