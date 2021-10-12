В Кремле не исключают контактов Козака и Нуланд по украинской тематике

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В Кремле не исключают проведение контактов заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд по украинской тематике, но это не значит, что такое общение будет регулярным. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В рамках обмена мнениями, да, мы не исключаем такие контакты", - сказал Песков.

При этом он уточнил, что это "абсолютно не значит", что формат консультаций Козака и Нуланд будет работать на постоянной основе. "Пока вряд ли такой формат, Козак - Нуланд, возможен, - добавил представитель Кремля. - С другой стороны, какие-то первые робкие контакты возрождаются на двусторонней основе, это позитивно. Много разногласий, но, тем не менее, такие контакты только приветствуются".