Песков рассказал, что переговоры Путина и Пашиняна предполагают беседу и рабочий обед

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Формат переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна предполагает беседу и рабочий обед. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вторая половина дня будет посвящена российско-армянским отношениям в рамках рабочего визита сюда премьер-министра Пашиняна. Будет беседа и затем рабочий обед", - добавил представитель Кремля.

Кроме того, напомнил Песков, 12 октября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Путин встретится с депутатами Государственной думы VIII созыва. "Выступит Путин, выступит Володин", - добавил он.

Помимо этого, по словам Пескова, у Путина запланирована "пара рабочих встреч непубличного характера".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на переговорах Путина и Пашиняна планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Кроме того, Путин и Пашинян на встрече обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.