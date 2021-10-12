Володин предложил на Совете Думы обсудить проведение правчасов с Красновым и Колокольцевым

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин, избранный на должность на первом пленарном заседании во вторник, предложил депутатам сформировать повестку работы Госдумы таким образом, чтобы пригласить на правительственные часы в нижнюю палату парламента генерального прокурора РФ Игоря Краснова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

"У нас давно не было здесь, в зале, генерального прокурора. Давайте его пригласим и министра внутренних дел. Это в рамках наших полномочий может уложиться в план правительственного часа <…> Давайте на Совете Госдумы этот вопрос обсудим и дальше, исходя из наших приоритетов, сформируем повестку с участием министров, генерального прокурора - всех тех, кого депутаты хотели бы услышать в этом зале и задать вопросы", - отметил Володин.

Он обратил внимание своих коллег на то, что в Думе восьмого созыва создан комитет по контролю, который рассматривает вопросы "в первую очередь парламентского контроля, вопросы, связанные с проведением правительственных часов, это вопросы формирования правительства, взаимодействия со Счетной палатой". "Давайте с вами вместе обсуждать и выстраивать приоритеты", - подчеркнул Володин.