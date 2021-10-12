Депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов. Единороссы возглавили 17 из них

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об избрании председателей 32 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты.

Депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета. Постановление Госдумы было подготовлено временной депутатской рабочей группой на основе предложений фракций.

Комитеты "Единой России"

Бывший министр труда и соцзащиты Максим Топилин возглавит комитет по экономической политике, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов - комитет по обороне, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин - комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутат Ольга Казакова возглавит комитет по просвещению, Дмитрий Хубезов - комитет по охране здоровья, Владимир Гутенев - комитет по промышленности и торговле. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству отдан под руководство Сергея Пахомова, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - под управление Евгения Москвичева.

За Андреем Макаровым сохраняется пост главы комитета по бюджету и налогам, за Павлом Завальным - комитета по энергетике, за Павлом Крашенинниковым - комитета по государственному строительству и законодательству, за Александром Хинштейном - комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Василий Пискарев также сохраняет должность председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В должности председателя комитета по контролю утвержден Олег Морозов, на посту главы комитета по молодежной политике - председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев. Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева в новом созыве возглавит комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Елена Ямпольская, возглавлявшая комитет по культуре в предыдущем созыве, вновь займет этот пост.

Комитеты думской оппозиции

Согласно постановлению, трое депутатов фракции КПРФ сохранят свои посты в Госдуме восьмого созыва. Это, в частности, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным делам Владимир Кашин и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Кроме того, Нина Останина избрана на пост председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а Сергей Гаврилов возглавит комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. В Госдуме седьмого созыва он возглавлял комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Четыре комитета в новом созыве Госдумы возглавят депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду". Так, во главе комитета по защите конкуренции будет Валерий Гартунг, комитета по науке и высшему образованию - Сергей Кабышев, комитета по делам национальностей - сопредседатель партии Геннадий Семигин. Анатолий Аксаков сохранит должность председателя комитета по финансовому рынку, который он возглавлял в Госдуме седьмого созыва.

ЛДПР также сохранит за собой четыре комитета. Так, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов вновь возглавит замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, а комитет по международным делам - Леонид Слуцкий. Комитет по региональной политике и местному самоуправлению, согласно документу, возглавит другой замруководителя фракции Алексей Диденко, который в седьмом созыве руководил комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Комитет по физической культуре и спорту отдан под руководство Дмитрия Свищева.

Депутаты партии "Новые люди", впервые прошедшей в Госдуму, получили посты председателей двух комитетов. Так, руководитель исполкома партии Александр Демин получил пост главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, а бывший зампредседателя правительства Республики Калмыкия - постпред республики при президенте РФ, экс-капитан сборной КВН Российского университета дружбы народов Сангаджи Тарбаев стал председателем комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.