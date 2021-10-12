Володин поблагодарил Памфилову за проведение выборов в Госдуму

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании нижней палаты парламента поблагодарил главу Центризбиркома России Эллу Памфилову за проведение прошедшей избирательной кампании.

"Уважаемые коллеги, давайте мы с вами поблагодарим тех, кто к нам пришел на первое заседание. Элла Александровна, вас, потому что в течение избирательной кампании мы такой возможности не имели. И права, наверное, не имели на это, потому что кто-то скажет "хотят подружиться с вами", а кто-то, наоборот, никак свои эмоции не утихомирит до сих пор", - сказал Володин.

"Спасибо за огромную работу, которую провела председатель во главе Центральной избирательной комиссии. Элла Александровна, вы многое делаете для того, чтобы была и законность, и справедливость, и чтобы выборы прошли открыто, легитимно, честно. Слова только вам благодарности. Все остальное - время нас рассудит", - отметил спикер Госдумы.

По итогам выборов в Госдуму 17-19 сентября "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21 место, а "Новые люди" - 13. Эта партия впервые прошла в Госдуму.

В Госдуму прошли по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев. Владислав Резник и Леонид Бабашов войдут в состав фракции "Единая Россия", Олег Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к "Новым людям", а Анатолий Вассерман - к справороссам. Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР.