МИД РФ: Гаага хочет "перевести стрелки" с Киева на Москву в деле о малайзийском Boeing

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Рекомендации Нидерландов завершить работу по дополнительному расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году свидетельствуют о намерении Гааги "перевести стрелки" с Киева на Москву в этом деле. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с появившейся в СМИ информацией о намерении голландского МИД "рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к трагедии малайзийского Boeing.

"Как это ни удивительно, МИД королевства счел работу на данном направлении нецелесообразной, - указала в этой связи дипломат. - Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти. Данный шаг не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования катастрофы рейса МН17 по линии Совместной следственной группы (ССГ), рассчитывать в этой связи на какую-либо непредвзятость или объективность расследования по-прежнему не приходится".