Рябков назвал требования России к прессе США зеркальной игрой, основанной на взаимности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что как только в США перестанут притеснять российские СМИ и снимут с них ограничения, Россия снимет свои требования к американским журналистам.

"В тот момент, когда наши коллеги в Вашингтоне и где-либо еще снимут ограничения с наших СМИ, дадут свободно им работать, позволят нашим людям свободно посещать мероприятия, уберут требования в обязательном порядке маркировать свои материалы как сделанные "иностранным агентом", в тот же момент все эти требования будут сняты и у нас", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

По словам Рябкова, это "зеркальная игра", основанная на взаимности. "Вам следует взглянуть в это зеркало, прежде чем требовать от нас что-то сделать", - указал замминистра.