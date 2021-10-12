Рябков назвал информационной войной утверждения о роли России в газовом кризисе на Западе

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Заявления ряда европейских стран о якобы имевшей место причастности России к энергетическому кризису на Западе необоснованны и являются продолжением информационной войны против Москвы. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телевизионной программе Hard Talk британской вещательной корпорации Би-би-си .

"Мы остаемся самым надежным и ответственным поставщиком энергоресурсов в Европу. Мы призываем коллег в Европейском союзе и не только, в том числе наших соседей, признать один простой факт: мы способствуем энергетической безопасности Европы", - отметил он.

Рябков подчеркнул, что Россия "никогда не оказывала давление на другие страны путем поставок энергоресурсов". "Мы заинтересованы в стабильном рынке, который защищает как потребителей, так и поставщиков и обеспечивает предсказуемость. Мы никоим образом не заинтересованы в том, чтобы использовать [энергоресурсы] как политический инструмент", - сказал он.

Замглавы МИД также указал на необоснованный характер подобных утверждений. "Такие заявления широко распространяются, но они, как мы считаем, являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям. Нас всегда будут обвинять во всем, но Москва последовательно и активно работает для стабилизации [энергетического] рынка, не в наших интересах раскачивать эту лодку", - подчеркнул Рябков.