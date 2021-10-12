Рябков обсудил с Нуланд стратегическую стабильность и перспективы в этой сфере

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд подробно обсудил блок двусторонних тем, а среди международной повестки на переднем плане была проблематика стратегической стабильности.

"Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Хотя госпожа старшая замгоссекретаря по политвопросам номинально эту тему не ведет, поскольку за ней закреплен так называемый российский портфель, она высказала несколько соображений, мы на них отреагировали", - сказал высокопоставленный дипломат ТАСС.

Замглавы МИД РФ Рябков сообщил ТАСС, что на встрече с Нуланд основное внимание было уделено всем двусторонним вопросам.

РФ акцентировала неприемлемость военного присутствия США в странах Центральной Азии, заявил Рябков по итогам встречи.

Он сообщил, что на встрече с Нуланд выразил озабоченности РФ в связи с инициативой AUKUS в контексте режимов ядерного нераспространения.

США не проявляют готовности к восстановлению численности своего диппредставительства в РФ, считает Рябков.

Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.