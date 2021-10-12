Россия и США проведут специальные консультации по визам и работе диппредставительств

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Специально соберутся представители из столиц, будут специализированные консультации по условиям деятельности диппредставительств, визам и примыкающим вопросам", - сказал он.

По словам Рябкова, то, что стороны вышли на понимание необходимости таких консультаций, "само по себе неплохо, но никаких гарантий о достижении договоренностей нет". "Российская сторона будет стремиться к этому, но для этого требуется встречная готовность", - отметил замглавы.

Он также добавил, что похожие консультации будут по другим сегментам двусторонней повестки дня, но о них пока рано говорить.

Рябков ранее провел встречу с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.