Путин 13 октября проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Участие Путина в энергонеделе

Кроме того, как сообщалось ранее, в среду Путин также выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в котором в формате онлайн примут участие руководители компаний ExxonMobil Даррен Вудс, Daimler AG и Mercedes-Bens AG Ола Каллениус, глава BP Бернард Луни, руководитель TotalEnergies Патрик Жан Пуянне. С видеоприветствием к участникам обратится президент Анголы Жоау Лоуренсу, председательствующей в конференции ОПЕК в 2021 году.

Как напомнили в Кремле, тема дискуссии - "Мировая энергетика: трансформация для развития". Модератором пленарной сессии выступит ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

"В форуме примут участие руководители и представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В рамках официальной программы состоится около 30 деловых мероприятий", - уточняется в сообщении.

Российская энергетическая неделя

РЭН - это дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском "Манеже" 13-15 октября.

Теме энергетики было посвящено совещание, которое президент РФ провел 6 октября. Путин на нем, в частности, поставил задачу при решении вопросов развития топливно-энергетического комплекса России "заглянуть за горизонт" двух-трех десятилетий, а также подчеркнул, что эти решения должны учитывать национальные интересы и потребности граждан. Кроме того, обсуждалась текущая ситуация в энергетическом секторе, в том числе ажиотаж на газовом рынке в Европе.