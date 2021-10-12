В России назвали незаконным решение уничтожить элемент воинского мемориала во Львове

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Решение властей города Львова на западе Украины об уничтожении изображения ордена Великой Отечественной войны, входящего в состав мемориала на месте захоронения павших советских воинов, было принято с нарушением законов и международных обязательств Украины. Об этом во вторник заявило генеральное консульство России во Львове, комментарий которого был опубликован на его странице в Facebook.

Российское дипломатическое представительство напомнило, что в пятницу, 8 октября, на официальном сайте Львовского горсовета было опубликовано решение "Об обустройстве территории Лычаковского военного кладбища". Согласно ему, депутаты единогласно приняли решение, единственной очевидной целью которого, подчеркнули в генконсульстве, является "уничтожение центрального элемента воинского мемориала-захоронения "Марсово поле" - масштабной копии ордена Отечественной войны".

Российские дипломаты отметили, что решение украинского органа местной власти принято во исполнение так называемого закона о декоммунизации, однако они подчеркнули, что нормы этого закона "не распространяются на "надгробные сооружения, расположенные на территории мест захоронений, мест почетных захоронений". В генконсульстве заявили, что карта-схема кладбища свидетельствует о том, что копия ордена находится внутри его границ. Однако решение Львовского облсовета говорит о том, что элемент мемориала расположен за пределами кладбища, тем самым дается зеленый свет для его уничтожения.

"Все сомнения относительно точного места расположения памятника на братской могиле могли бы быть сняты, если обратиться к учетной карточке воинского захоронения, которая находится в распоряжении украинской стороны. Неоднократные попытки генерального консульства получить копию документа успехом не увенчались. Теперь становится ясно, почему", - прокомментировали сложившуюся ситуацию российские дипломаты.

Обязательства Украины

В то же время в диппредставительстве напомнили, что помимо внутреннего законодательства Украины существуют и ее международные обязательства, предусмотренные, в частности, Соглашением об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Украина, как сторона соглашения, должна предпринимать все необходимые меры по обеспечению защиты и сохранения воинских захоронений, мемориальных и других сооружений, памятников, мемориалов, памятных мест и объектов, относящихся к событиям Великой Отечественной войны и расположенных на ее территории. Сложно найти какой-либо объект, более подходящий под требования об охране, чем воинский мемориал-захоронение "Марсово поле", - заключили в генконсульстве.

В июле в Львове завершили демонтаж Монумента боевой славы - памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города. МИД РФ решительно осудил взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Москва также направила Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения изображения ордена Великой Отечественной войны на "Марсовом поле".