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Временно исполняющим обязанности главы Таганрога станет Роман Корякин

До этого он занимал должность замглавы администрации города по вопросам экономики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Замглавы администрации Таганрога по вопросам экономики Роман Корякин стал временно исполняющим обязанности главы города, сообщил на своей странице в Instagram экс-глава горадминистрации Андрей Лисицкий, сложивший во вторник свои полномочия.

"Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрог. Временно исполнять обязанности главы администрации будет заместитель по вопросам экономики Роман Корякин", - сообщил он.

В понедельник стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года.

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