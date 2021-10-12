Временно исполняющим обязанности главы Таганрога станет Роман Корякин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Замглавы администрации Таганрога по вопросам экономики Роман Корякин стал временно исполняющим обязанности главы города, сообщил на своей странице в Instagram экс-глава горадминистрации Андрей Лисицкий, сложивший во вторник свои полномочия.

"Сегодня последний рабочий день в администрации города Таганрог. Временно исполнять обязанности главы администрации будет заместитель по вопросам экономики Роман Корякин", - сообщил он.

В понедельник стало известно, что глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий оставляет свою должность. Лисицкий занимал этот пост с 2016 года.