Володин пообещал, что новая Госдума начнет работу "без раскачки"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва приступит к законотворческой работе незамедлительно, "без раскачки", заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Для нас начало работы многое значит, причем без раскачки. Завтра уже начнут проводиться заседания комитетов Государственной думы, состоится заседание Совета Государственной думы, и в четверг мы приступим к законотворческой работе", - сказал он во вторник в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.
Володин отметил, что решение вопросов и проблем россиян - "это то, для чего депутаты избирались в Государственную думу, представляя интересы граждан".
Госдума восьмого созыва во вторник провела свое первое организационное заседание: депутаты избрали председателя палаты, его заместителей, утвердили структуру и состав думских комитетов.