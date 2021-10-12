Лавров и глава МИД Индии обсудили ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар во вторник на встрече в Нур-Султане обсудили ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокенском регионе (АТР), а также сотрудничество в ШОС и формате "Россия - Индия - Китай" (РИК). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также международные и региональные проблемы, включая ситуацию в Афганистане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание уделено сотрудничеству в ШОС и в формате РИК", - говорится в сообщении.

Министры также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию российско-индийских контактов.

Встреча прошла на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - межгосударственного форума, созданного по инициативе Казахстана в 1992 году, направленного на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии.