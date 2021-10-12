Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы обеспечат уверенность граждан в завтрашнем дне

"У нас есть хороший повод поблагодарить граждан России за активность в ходе избирательной кампании, за активную жизненную позицию, сказать им спасибо за доверие, которое они оказывают власти, своим кандидатам в депутаты, сегодняшним депутатам Госдумы", - сказал Путин во вторник на встрече с депутатами в Кремле.

По его словам, это доверие, "безусловно, связано с надеждой на то, что все уровни власти будут работать ответственно, напряженно, будут делать все, что от нас, от вас зависит для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед страной, чтобы люди чувствовали уверенность в том, что происходит в стране". "Как раньше говорили, не побоюсь этого штампа, уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнул президент. - Уверен, что вы сделаете для этого все, что в ваших силах".

По словам президента, работа в Государственной думе требует понимания вопросов, волнующих людей, и с учетом этого парламентским партиям нужно поддерживать постоянную связь со своими избирателями.

"Законодательный процесс требует вдумчивой, профессиональной работы, учета многих факторов, в том числе источников финансирования. А может быть - и в первую очередь. И главное - знания, понимания запросов, насущных интересов и нужд людей", - заметил глава государства.

Поэтому, продолжил он, партии должны поддерживать со своими избирателями постоянную обратную связь, знать, что волнует россиян, с какими проблемами они сталкиваются. "И обязательно [нужно] приходить на помощь", - подчеркнул Путин.

Он отдельно обратился к тем, кто "впервые пришел в парламент страны". "Люди, которые работают здесь не первый созыв, знают об этом и так и делают. Что имею в виду: основная работа, конечно, для всей Думы, для всех депутатов - это подготовка, создание, принятие законов, законотворческая работа. Это понятно, очевидно. Но для людей, для ваших избирателей, вы прежде всего народные избранники. Не забывайте об этом", - напутствовал глава государства депутатов.

Президент добавил, что люди могут обращаться к парламентариям с "самыми разными вопросами", даже не входящими в компетенцию конкретных депутатов. "Но они надеются на вас. И помнят о том, что пришли и проголосовали за вас", - подытожил Путин.

Завершая приветственное слово, он пожелал депутатам успешной работы.