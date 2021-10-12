Матвиенко заявила, что обвинения РФ в причастности к энергокризису в Европе не обоснованы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все обвинения в адрес России о причастности к энергетическому кризису в Европе носят популистский характер и не имеют под собой оснований.

"Что касается вот этого газового кризиса и всего происходящего, я не слышала ни от одного ответственного государственного деятеля, ни от одного серьезного политика, что в этом виновата Россия. Это опять-таки были популистские высказывания. Всем очевидно и понятно, что Россия на протяжении десятилетий была и остается самым надежным поставщиком энергоресурсов, всегда в полном объеме четко выполняла и будет выполнять свои обязательства", - пояснила Матвиенко во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Надеюсь, что сейчас эта ситуация успокоится, мы перейдем на такую системную работу. Никаких обвинений в адрес России предъявлено быть не может, они несправедливы и не имеют под собой никакого основания", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее мнению, страны Европы сейчас должны пересмотреть свое отношение к диверсификации поставок энергоресурсов. "Так сложилось, что только Россия может в полном объеме обеспечить запросы [на энергоресурсы], у нас есть для этого все возможности. Я уверена, что именно в таком ключе дальше будет выстраиваться сотрудничество", - добавила Матвиенко.