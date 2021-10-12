Представляющий ЛДПР Каплан Панеш стал третьим депутатом Госдумы от Адыгеи

МАЙКОП, 12 октября. /ТАСС/. Экс-депутата парламента Адыгеи, бывшего гендиректора ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский", члена ЛДПР Каплана Панеша избрали депутатом Государственной думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР, сообщается на сайте Госдумы во вторник.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва 19 сентября поддержанный "Единой Россией" кандидат по Адыгейскому одномандатному округу №1 Владислав Резник одержал победу, набрав 64,81% голосов избирателей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который возглавлял на выборах в Госдуму региональный список партии "Единая Россия", отказался от мандата депутата. Его передали Мурату Хасанову, который был в списке региональной группы кандидатов вторым.

"Панеш Каплан Мугдинович - депутат Государственной думы, избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России", - сообщается на сайте Госдумы.

47-летний Панеш являлся депутатом Парламента (Государственного Совета - Хасэ) Республики Адыгея с 2011 года, с этого же года руководил фракцией ЛДПР в высшем законодательном органе республики. С 2006 года по 2019 год занимал пост генерального директора ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский", одного из старейших и бюджетообразующих предприятий региона.

Хасанов занимает пост депутата Госдумы с 2016 года, он - 11-кратный чемпион мира по самбо. Резник пост депутата Госдумы занимает с 1999 года.