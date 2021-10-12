Володин считает, что новые депутаты помогут обновить повестку парламента

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Обновление состава Государственной думы поможет освежить повестку в парламенте. Такое мнение высказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин после встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами нижней палаты нового созыва в Кремле.

"[Обновление] это хорошо, потому что это выбор наших граждан. Если говорить об оптимальном варианте, это 50 на 50, когда есть преемственность, есть депутаты, которые смогут внести вклад в продвижение повестки предыдущей и профессионально ее закреплять. С другой стороны, приходят новые, они где-то лучше знают ситуацию в той части, откуда пришли. Нам надо обязательно брать все лучшее у тех, кто давно работает, и тех, кто впервые пришел. Это новая повестка, новый взгляд, новые предложения. Сочетая, мы однозначно выиграем", - сказал Володин.

Спикер отметил, что в Думе нового созыва изменилась структура, выросло количество комитетов, часть из них будут дополнительно нацелены на работу с отраслевыми министерствами. Он считает такую меру важной для развития российского парламента. Володин также указал на его устойчивость, открытость и конкурентность на современном этапе.

"Мы сейчас можем не только сравнивать себя с другими политическими системами, но и исходить из того, что у нас уже много преимуществ, много тех решений, которые мы можем поставить в пример", - подчеркнул спикер Думы.