Путин и Пашинян проводят переговоры в Кремле

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна начались в Кремле. Это четвертая личная встреча лидеров в текущем году.

Как анонсировал ранее во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, формат встречи предполагает беседу и рабочий обед.

Ожидается, что главной темой переговоров станет рассмотрение хода реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также стороны обсудят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Помимо этого, Путин и Пашинян на встрече затронут актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

О ситуации в Карабахе

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с конца 1980-х годов, обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия.

9 ноября прошлого года Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора были размещены российские миротворцы. После ввода миротворческого контингента ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад.

11 января 2021 года по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна в Москве было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, реализацию которых стала курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.