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Отставки и назначения

Путин назначил Анатолия Серышева полпредом президента в СФО

Анатолий Серышев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Анатолий Серышев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Путин назначил Анатолия Серышева полпредом президента в СФО - указ.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияСерышев, Анатолий Анатольевич
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