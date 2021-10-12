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Отставки и назначения
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Дмитрий Миронов стал помощником Путина. Врио главы Ярославской области назначили Евраева

Миронов досрочно покинул пост губернатора по собственному желанию
Помощник президента Российской Федерации Дмитрий Миронов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Помощник президента Российской Федерации Дмитрий Миронов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, который занимал ранее пост губернатора Ярославской области.

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"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - говорится в указе главы государства. О подписании документа во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

Врио главы Ярославской области указом "Об исполняющем обязанности губернатора Ярославской области" назначен Михаил Евраев. "В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Миронова Д. Ю. <…> постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская область
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