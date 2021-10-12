Евраев заявил, что изучил проблемы Ярославской области

ТАСС, 12 октября. Михаил Евраев, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя Ярославской области, изучил проблемы региона и готов сформулировать рабочие задачи. Об этом Евраев сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей, в первую очередь, волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - сказал Евраев. Он также отметил, что рассчитывает на свой опыт 17-летней госслужбы.

"Ярославская область - самый центр России, очень промышленно развитый регион", - сказал Путин.

Президент во вторник подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.