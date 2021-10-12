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Евраев заявил, что изучил проблемы Ярославской области

Врио главы региона отметил, что готов сформулировать рабочие задачи

ТАСС, 12 октября. Михаил Евраев, назначенный временно исполняющим обязанности руководителя Ярославской области, изучил проблемы региона и готов сформулировать рабочие задачи. Об этом Евраев сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ознакомился с теми проблемами, которые есть в Ярославской области. Конечно, людей, в первую очередь, волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, естественно, рост цен. Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - сказал Евраев. Он также отметил, что рассчитывает на свой опыт 17-летней госслужбы.

"Ярославская область - самый центр России, очень промышленно развитый регион", - сказал Путин.

Президент во вторник подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев является выпускником третьего потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Теги
РоссияЯрославская область
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