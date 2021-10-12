Захарова назвала манипуляцией увязывание провала прививочной кампании США с вещанием RT

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "образцовым примером манипуляции данными" статью на сайте радиостанции "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом), увязывающей провальную кампанию по вакцинации в США с работой российского телеканала RT.

Комментируя во вторник в своем Telegram-канале публикацию американского издания, дипломат обратила внимание, что в "США нашли, наконец, виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась". "Именно российский телеканал RT, как выяснили журналисты "Голоса Америки", ответственен за то, что почти 60 процентов республиканцев и 15 процентов демократов не хотят прививаться. Заметили ли они хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно, - с иронией отметила Захарова. - Мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди "ястребов" американского политического спектра".

При этом она указала, что "сама статья на сайте "Голоса Америки" - образцовый пример манипуляции данными". "О том, что в провале вакцинации в Штатах виновна Москва, кричат и заголовок, и подзаг: "Американские антипрививочники и российская "фабрика троллей" мешают бороться с коронавирусом в США" и "Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах", - подчеркнула дипломат. - И это при том, что в самом материале об этом написано в конце, как всегда без каких-либо доказательств".

В то же время, по словам официального представителя МИД РФ, значительная часть статьи посвящена "неоднозначным заявлениям" племянника 35-го президента США Джона Кеннеди о том, что вакцина может убить, а также "антинаучным настроениям евангельских христиан". "А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, - иронично констатировала Захарова, ознакомившись с текстом. - Немного пугает, конечно, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга. Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли".