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Власти регионов Сибири рассказали, что поможет Анатолию Серышеву на посту полпреда

По мнению политиков, это навыки руководителя федерального уровня и богатый жизненный опыт

ТАСС, 12 октября. Большой жизненный опыт и навыки руководителя федерального уровня помогут экс-помощнику президента РФ Анатолию Серышеву работать на должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили во вторник ТАСС представители органов власти сибирских регионов.

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"Анатолий Анатольевич Серышев имеет серьезный профессиональный опыт. Сибирскому Федеральному округу с его огромной территорией и суровым климатом нужны именно опытные руководители с твердой позицией. Импонирует, что у него базовое экономическое образование. Надеюсь, что он сможет профессионально оценить предлагаемые нами проекты и поддержит их", - сказал ТАСС глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Депутат Государственной думы от "Единой России", избранный по одномандатному округу в Хакасии, Сергей Сокол также рассчитывает на то, что управленческий опыт Серышева поможет ему выстроить конструктивный диалог с регионами.

"Лично знаком с Анатолием Анатольевичем. Он - сибиряк, высокий профессионал, и его назначение полпредом в СФО - долгожданное событие в политической жизни Сибири. Не сомневаюсь, что богатый жизненный опыт и опыт управления на федеральном уровне поможет ему выстроить конструктивную работу с главами сибирских регионов и способствовать их развитию", - сказал Сокол.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассчитывает, что совместная работа регионов с новым полпредом поможет доносить интересы территорий до Кремля. "Уверен, что Анатолий Анатольевич на посту полномочного представителя президента РФ будет уделять внимание всем регионам Сибири", - сказал Цивилев журналистам. Глава Иркутской области, уроженцем которой является Серышев, Игорь Кобзев, комментируя ТАСС назначение, отметил знание новым полпредом региона, его проблем и возможностей.

О назначении

9 апреля президент РФ Владимир Путин освободил от должности полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, занимавшего этот пост с июля 2016 года, назначив его врио главы Северной Осетии. С тех пор должность полпреда оставалась вакантной. 12 октября Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности.

Серышев родился 19 июля 1965 года в пос. Кобляково Братского района Иркутской области. Проходил службу в органах безопасности, был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. С июня 2018 года был помощником президента РФ. Награжден медалью "За отличие в воинской службе" II степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Теги
РоссияИркутская областьТываХакасияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичСерышев, Анатолий АнатольевичКобзев, Игорь ИвановичХовалыг, Владислав Товарищтайович
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