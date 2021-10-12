МИД РФ ждет до 16 октября ответов от Германии, Франции и Швеции по инциденту с Навальным

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Россия ждет ответов по инциденту с Алексеем Навальным от Германии, Франции и Швеции к 16 октября. Об этом заявил в понедельник и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"В соответствии с направленным нами 6 октября запросом по статье 9 КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия] ожидаем в установленный по конвенции срок, а именно к 16 октября, предметных ответов Германии, Франции и Швеции, без которых не представляется подтвердить или окончательно опровергнуть предполагаемое наличие состава преступления в произошедшем с Навальным инциденте", - сказал он.

Постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 8 октября сообщило, что Россия направила в ОЗХО встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по так называемому делу Алексея Навального. В документе, подготовленном в связи с передачей США и еще 44 странами вопросов к российской стороне по делу Навального, постпредство РФ просит передать постоянному представительству Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и документы согласно пункту 2 статьи IX Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В документе указано, что Великобритания, Германия, Франция, Швеция и техсекретариат ОЗХО должны до 16 октября представить ответы по вопросам РФ по ситуации вокруг Навального. Россия ждет ответов, в частности, о человеке, который сопровождал Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин. Россию также интересует, почему от нее скрывали факт демонстративного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года по линии ОЗХО.