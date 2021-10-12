Антонов заявил, что дипмиссия России в США выдает визы американцам "в полном объеме"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за "визовой войны". Об этом заявил во вторник посол России в США Анатолий Антонов, выступая в видеоформате перед участниками заседания Американо-Российского делового совета.

"Знаю, что многих из вас волнует возможность выдачи виз для взаимных поездок предпринимателей, - сказал он. - Могу вас заверить, что российские диппредставительства в США продолжают осуществлять оформление виз в полном объеме, невзирая на сложную кадровую ситуацию из-за продолжающейся не по нашей вине "визовой войны".

На фоне ухудшения отношений России и США значительно осложнился процесс получения виз, в том числе для дипломатов. Ситуация в этой области стала одним из вопросов, обсуждаемых во время визита заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву в эти дни. Россия предложила снять все ограничения на работу диппредставительств, из-за которых в том числе значительно замедляется процесс выдачи виз.