Антонов: РФ и США достигли конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности. Об этом заявил во вторник российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета.

"Президенты России и США условились о запуске диалога по кибербезопасности. Состоялось четыре раунда экспертных консультаций под эгидой Советов Безопасности двух стран, - сказал Антонов, слова которого приводятся на странице диппредставительства РФ в Facebook. - Есть небольшие, но конкретные результаты в сфере пресечения хакерской активности. Мы отвечаем на все озабоченности, которые Вашингтон передает нам по установленным каналам".

Вместе с тем, отметил посол, Россия в равной степени сталкивается с кибернападениями на свои ресурсы. "В числе недавних случаев - мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов в Государственную Думу. 50% из них были совершены из Соединенных Штатов", - добавил он.

Антонов обратил внимание на то, что борьба с криминалом в виртуальном пространстве является лишь одним из аспектов международной информационной безопасности. "Данная проблематика намного шире и с учетом динамичного развития коммуникационных технологий будет требовать все большего внимания", - указал он.

"Исходя из этого, мы вновь подтвердили предложение президента России от 25 сентября 2020 года наладить взаимодействие по вопросам кибербезопасности во всей их полноте, включая задачу предотвращения милитаризации интернета и развязывания гонки кибервооружений", - сказал посол.

Признаки позитива

Как отметил дипломат, по итогам женевского саммита в диалоге Москвы и Вашингтона появились пусть и скромные, но первые ростки позитива. "Прошедшая в конструктивной и деловой атмосфере встреча президентов [Владимира Путина и Джо Байдена] позволила наметить выходы из опасного тупика в двусторонних связях", - указал он.

"Речь о возобновлении диалога по стратегической стабильности, который всегда служил своеобразным барометром общего состояния российско-американских отношений. 30 сентября в Женеве проведен второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств, - продолжил Антонов. - Разговор носил профессиональный и полезный характер. Достигнуто понимание, что цель стратегического диалога - определить параметры архитектуры контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений)".

По словам посла, сформированы две рабочие группы, что позволит сфокусировать дискуссии, сделать их более предметными. "Наши делегации обсудили принципы и задачи будущего контроля над вооружениями, а также потенциалы и действия, способные иметь стратегический эффект", - обратил внимание глава диппредставительства.

О диалоге по Арктике, климату, Афганистану, КНДР

Россия отмечает устойчивый диалог с США по Арктике, климату, Афганистану, КНДР, Сирии и иранской ядерной сделке, заявил Антонов.

"Большинство международных проблем носит ярко выраженный трансграничный характер", - отметил Антонов. По его словам, "помимо пандемии коронавируса, это терроризм, экологические проблемы, распространение ОМУ (оружия массового уничтожения), многочисленные региональные конфликты". "Надежно купировать такие вызовы можно лишь сообща, - подчеркнул дипломат. - В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе)".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета заявил, что у России и США есть много перспективных сфер для сотрудничества. В частности, он отметил, что российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию Арктики.

Москва и Вашингтон, по словам российского премьера, должны "сообща противостоять глобальным климатическим изменениям, вместе бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции". Конфронтация между Россией и Соединенными Штатами, указал Мишустин, сковывает деловую инициативу, бьет по бизнесу и ограничивает его возможности.

О визите Оверчука

Вице-премьер России Алексей Оверчук в ближайшие несколько дней прибудет в США, чтобы провести встречи с представителями американской администрации и бизнеса, отметил российский.

"Российско-американское экономическое сотрудничество и прагматичное взаимодействие на уровне компаний продолжаются. В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций", - сказал он.

Глава российской дипмиссии отметил, что "США - один из ведущих экономических партнеров России", и в этом году объем экспортно-импортных операций между странами "может выйти на важный 30-миллиардный рубеж".

Антонов добавил, что в РФ, по различным оценкам, насчитывается более 1,1 тыс. фирм с американским капиталом и заверил, что "российские власти не намерены наказывать западный бизнес за "недружественные" решения его правительств".

"Уверены, что сегодня в диалоге с США именно экономические связи несут в себе значительный стабилизирующий потенциал для всего комплекса двусторонних отношений", - резюмировал дипломат.