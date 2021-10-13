Главы МИД РФ и Анголы обсудят развитие двусторонних отношений и безопасность в Африке

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Тете Антониу в среду проведут переговоры в Москве. Как ожидается, стороны обсудят развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Также главы МИД планируют затронуть вопросы безопасности и борьбы с терроризмом в Африке.

"Рассчитываем, что предстоящий рабочий визит в Москву министра иностранных дел Республики Ангола Тете Антониу будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия с Луандой на международной арене, придаст дополнительный импульс совместной комплексной работе по раскрытию потенциала разнопланового сотрудничества между нашими странами", - говорится в комментарии. Кроме того, предметом обсуждения станет подготовка и повестка дня второго саммита Россия - Африка.

45 лет дружбы и сотрудничества

Переговоры глав внешнеполитических ведомств состоятся после празднования странами 45-летия со дня заключения Договора о дружбе и сотрудничестве. За это время, как отмечают на Смоленской площади, отношения удалось вывести на уровень "доверительного и привилегированного партнерства".

Кроме того, на сегодняшний день между Россией и Анголой действуют соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также в области рыбного хозяйства и аквакультуры, межправмеморандум о взаимопонимании в отношении добычи и обработки алмазов, протокол о сотрудничестве по линии Минюста России, протокол о сотрудничестве между АО "Росгеология" и Геологическим институтом Анголы и меморандум о взаимопонимании между "Алросой" и Ангольской государственной компанией "Эндиама".

На встрече министры рассмотрят реализацию совместных проектов в сфере геологоразведки и горнодобычи, энергетики, связи и телекоммуникаций, наукоемких технологий, транспорта, сельского хозяйства, образования, а также пути активизации прямых контактов между экономическими операторами двух стран. Это в том числе станет основой для подготовки шестого заседания межправительственной российско-ангольской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

"Стороны проанализируют ход согласования ряда двусторонних договорных документов. Планируется подписание соглашения между Минцифры России и профильным ведомством Анголы", - добавили в МИД РФ.

Общее видение

Москву и Луанду также объединяют подходы в вопросах международной и региональной повестки, чему придает большое значение российская сторона. "Между Россией и Анголой поддерживается конструктивный политический диалог. В его основе - близкое восприятие глобальных процессов, созвучность подходов наших стран к вопросам формирования справедливого миропорядка, верховенства международного права, приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Налажено эффективное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках", - отметили в российском дипведомстве.

Власти Анголы выражают обеспокоенность свержением в Африке законных властей при помощи военной силы и считают, что мировое сообщество должно более активно противостоять подобным государственным переворотам. Россия такое видение разделяет и регулярно подчеркивает необходимость уважать суверенитет других стран и выбор их народов.

В МИД России сообщили, что Лавров и Антониу обсудят вопросы реформирования Совета Безопасности ООН, современные вызовы и угрозы, а также международную информационную безопасность. "Серьезное внимание предполагается уделить обсуждению проблем Африканского континента, включая обеспечение стабильности и безопасности, миротворчество, урегулирование кризисных ситуаций, борьбу с террористическими угрозами, противодействие распространению COVID-19", - добавили в министерстве.