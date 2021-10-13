Бывшего вице-губернатора Камчатки Ирину Унтилову избрали председателем краевого парламента

ТАСС, 13 октября. Ирина Унтилова, занимавшая с 2014 по 2020 год пост первого вице-губернатора Камчатского края, избрана председателем регионального парламента. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Камчатки.

"Ирина Унтилова избрана председателем законодательного собрания Камчатского края. Избрание спикера состоялось на первой сессии краевого парламента четвертого созыва. <…> В ней приняли участие 27 избранных депутатов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, представители избирательной комиссии Камчатского края, исполнительных органов власти", - сообщили в пресс-службе.

Кандидатуру Унтиловой на пост председателя парламента выдвинула "Единая Россия". Также на пост спикера фракция КПРФ выдвинула кандидатуру Романа Литвинова. По итогам тайного голосования за Унтилову было отдано 24 голоса.

Ирина Унтилова с 2011 по 2014 год была заместителем председателя правительства Камчатского края. С 2014 по 2020 год - первым вице-губернатором Камчатского края. Избрана в заксобрание Камчатского края по единому краевому списку от партии "Единая Россия".