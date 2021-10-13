Министр образования и науки Якутии Сивцев уволился по собственному желанию

ТАСС, 13 октября. Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Сивцев освобожден от должности по собственному желанию, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сивцев Михаил Петрович освобожден от должности министра образования и науки Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе. Любимова Ирина Павловна назначена исполняющей обязанности министра образования и науки Республики Саха (Якутия)", - сообщил Николаев.

9 октября в аккаунте Малой академии наук Якутии появилась запись от лица ее ректора Василия Павлова, в которой говорилось, что Сивцев ознакомил Павлова с приказом об одностороннем расторжении трудового договора с 11 октября 2021 года. "Причиной является мое несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2021 года №01-03/1644, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19", - говорится в Instagram Малой академии наук Якутии. Позже СМИ сообщили о заявлении главы республики Айсена Николаева о необходимости отменить решение по увольнению, а также о том, что он вынес Сивцеву замечание.

Михаил Сивцев родился в 1980 году. В 2002 году окончил Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (французский язык и литература), в 2013 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (юриспруденция). Занимал пост министра с мая 2020 года.

Ирина Любимова родилась 30 октября 1970 года в Якутске, в 1998 году окончила Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова по специальности "Биолог. Преподаватель биологии и химии". Аспирант Московского государственного педагогического университета. С октября 2018 года занимала пост первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия).