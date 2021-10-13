Новый глава Тувы назначил и. о. министра экономики республики

ТАСС, 13 октября. Новый глава Тувы Владислав Ховалыг, избранный в сентябре этого года, назначил исполняющего обязанности министра экономики республики Менги Кара-оола, занимавшего поста и. о. министра земельных и имущественных отношений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

В конце сентября правительство республики, после избрания нового главы Тувы Владислава Ховалыга, ушло в отставку. Члены кабмина исполняют свои обязанности до назначения новых членов правительства. Ранее глава Тувы назначил на должность и. о. заместителя председателя правительства Тувы - руководителя администрации главы республики Хертека Сергека. Заместители председателя правительства и ключевые министры (экономики, финансов) должны утверждаться Верховным хуралом (парламентом) республики, после этого они избавятся от приставки и. о.

"Сегодня, 13 октября, Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил исполняющего обязанности министра экономики республики. Новым руководителем стал Менги Хомушкуевич Кара-оол. Он сменил на этом посту Айдыса Сата, который ушел по собственному желанию в связи с переходом на работу в крупной коммерческой структуре", - сообщил собеседник агентства, добавив, что до нового назначения Кара-оол исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений.

Также он работал заместителем министра экономики республики, был первым вице-мэром Кызыла. Кроме того, Ховалыг назначил Татьяну Монгуш начальником службы по финансово-бюджетному надзору Тувы, и Айдына Чюдюка на пост и. о. министра информатизации и связи.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга. Выборы главы Тувы прошли 17-19 сентября. Избирком утвердил официальные результаты, за Ховалыга отдали голоса 86,81%.