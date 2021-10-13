В правительстве Рязанской области опровергли информацию о скорой отставке губернатора

ТАСС, 13 октября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов не собирается уходить в отставку, сейчас он находится в плановом отпуске, после которого вернется к исполнению обязанностей. Об этом ТАСС сообщили в среду в правительстве региона.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в регионе, сообщило о возможной скорой отставке Николая Любимова, который скорее всего не будет участвовать в выборах губернатора в сентябре 2022 года.

"Это не так. Губернатор находится в плановом коротком отпуске, выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей", - уточнили в правительстве региона.

Любимова назначили врио губернатора Рязанской области в феврале 2017 года, после чего он победил на губернаторских выборах в сентябре того же года. Срок его полномочий истекает в 2022 году.