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Лавров заявил, что Россия озабочена попытками США и ЕС грубо вмешиваться в дела Белоруссии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы. Действия ЕС показывают истинные цели, ради которой создавалось так называемое Восточное партнерство и заодно говорят о той цене, которую за хорошие отношения с Западом приходится платить", - сказал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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