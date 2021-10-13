Патрушев призвал нарастить обмен разведданными в СНГ в свете ситуации в Афганистане

"Нам необходимо наращивать получение и обмен разведывательной информацией о планах международных террористических организаций и намерениях Запада по их использованию против наших стран. Кроме того, важно более тесно координировать внешнеполитическую деятельность государств Содружества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Требуется активно работать над унификацией антитеррористического законодательства и стандартов обучения профильных специалистов", - сказал Патрушев в среду на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Он отметил, что "серьезное негативное влияние" на безопасность стран СНГ оказал "поспешный вывод западного воинского контингента из Афганистана". "По сути, за двадцать лет присутствия США и их союзников в этой стране им не удалось выполнить ни одного взятого на себя обязательства. Вместо этого Запад настойчиво пытался навязать афганцам чуждые им ценности, которые по определению не могли прижиться на афганской земле", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Патрушев напомнил, что "в результате марионеточный режим в Кабуле рухнул за считанные дни". По словам Патрушева, американцы "попросту бросили афганцев на произвол судьбы, попытавшись переложить все бремя ответственности на соседние с Афганистаном государства".

Секретарь СБ добавил, что США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) большое количество современных вооружений и военной техники. "В сложившейся обстановке оно (вооружение) может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств", - указал Патрушев.

Борьба с наркотрафиком

Реальное стремление движения "Талибан" бороться с наркопроизводством в Афганистане еще предстоит оценить, считает Патрушев.