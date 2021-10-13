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Российское посольство в Литве назвало провокацией полет бомбардировщиков США у границ РФ

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила 11 октября в рамках военной тренировки полет над Литвой

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Полет над Литвой, в непосредственной близости от границ России, способных нести ядерное оружие бомбардировщиков США является провокацией. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вильнюсе, размещенном в среду в Twitter.

"Пролет способных нести ядерное оружие бомбардировщиков США над Литвой вблизи границы России расцениваем как откровенную провокацию, направленную против безопасности нашей страны", - указано в нем.

Как сообщало Командование Вооруженных сил США в Европе и Африке, пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила 11 октября в рамках военной тренировки полет над Литвой вблизи границы РФ.

"Подобная активность США и их союзников не способствует стабильности в Балтийском регионе и в Европе в целом", - подчеркнули в посольстве.

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