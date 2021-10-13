Лавров: необходимо перекрыть каналы поставок военной продукции террористам в Афганистан

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, выступая на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности, заявил о необходимости блокировать каналы поставок военной продукции террористам, действующим в Афганистане.

"Необходимо не допустить дальнейшей деградации гуманитарной обстановки в этой стране, которая ведет к увеличению миграционного потока в центральноазиатском направлении. Разделяем опасения, что под видом беженцев через южные рубежи могут проникать террористические и иные радикальные элементы. Необходимо оперативно перекрыть им каналы подпитки любыми видами военной продукции", - сказал он.

Министр добавил, что важно усилить взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. "Это предметно обсуждалось совсем недавно нашими лидерами на сентябрьских саммитах в Душанбе", - указал Лавров.

Кроме того, министр обратил внимание, что сегодня некоторые западные государства предлагают странам Центральной Азии наладить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности "под предлогом помощи в преодолении последствий изменившейся военно-политической обстановки". "Разумеется, каждая страна имеет право на самостоятельную внешнюю политику, которая отвечает национальным интересам соответствующего народа. Однако реальная польза от таких предложений и связанные с ними потенциальные издержки, в том числе для региональной стабильности, всегда требуют тщательного анализа", - подчеркнул Лавров.

"Считал бы оптимальным проводить такой анализ по линии существующих между нами коллегиальных региональных механизмов, - указал глава МИД РФ. - Необходимо также стремиться к сопряжению этих инициатив с имеющимися у нас в соответствующих областях программами, которые реализуются по линии СНГ".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.