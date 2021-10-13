Патрушев призвал принять меры для проверки биоисследований, проводимых под эгидой США

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает необходимым создать механизмы для проверки биологических исследований, которые проводятся в разных странах под эгидой США и их союзников.

"Требуется активизировать взаимодействие стран - членов Содружества [Независимых Государств] по проблематике биологической безопасности. Актуальность совместной работы на данном направлении возрастает ввиду отсутствия механизмов, позволяющих обеспечить прозрачность и проверяемость биологических исследований, проводимых в различных странах под эгидой США и их союзников", - сказал Патрушев в среду на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ. В этой связи он призывал "всех партнеров по СНГ поддержать создание многостороннего универсального механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".

По мнению секретаря Совбеза РФ, также "необходимо продолжить работу по согласованию и реализации двусторонних межправительственных меморандумов по биобезопасности в целях недопущения осуществления неподконтрольной деятельности в этой сфере третьих стран".

"Помимо этого, следует проработать возможность присоединения всех государств СНГ к работе координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности", - отметил Патрушев.

На его взгляд, "растущая необходимость в укреплении медико-биологической безопасности на постсоветском пространстве" является серьезным вызовом. "Стоящие в этой сфере задачи не исчерпываются лишь борьбой с коронавирусом", - уверен секретарь СБ РФ. При этом он обратил внимание на то, что в странах СНГ "началось активное применение, а в некоторых странах и производство [российской] вакцины "Спутник V".