Патрушев: обстановка в мире осложняется из-за попыток Запада навязать другим свои идеалы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глобальные проблемы осложняются из-за попыток западных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

"Мировые проблемы осложняются попытками отдельных стран навязать другим идеологическое противостояние, чуждые идеалы и ценности", - констатировал он.

Действуя таким образом, продолжил Патрушев, "западные страны и блок НАТО пытаются решить растущие собственные внутренние проблемы, перед лицом которых они оказались бессильны". В то же время, заметил он, внутриполитическая обстановка в самих США остается крайне напряженной.

"Но в попытке перенацелить общественное недовольство на мнимого внешнего врага в лице России или Китая они зашли слишком далеко. Ради воплощения в жизнь очередной авантюры Белого дома - имею в виду AUKUS (партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности - прим. ТАСС) - под удар ставится вся архитектура безопасности в Азии, создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений, а также вызовы в сфере контроля за распространением ядерного оружия", - указал секретарь СБ РФ.

Таким образом Запад отчаянно пытается сохранить свое политическое, военное и экономическое доминирование в условиях набирающей обороты тенденции укрепления новых мировых центров, считает он. "Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, в настоящее время - Украина, а еще ранее - Югославия, десятки ослабленных азиатских, африканских, латиноамериканских стран - все это примеры реализации на практике американской стратегии глобального доминирования", - напомнил Патрушев.

Он подчеркнул, что США должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, за обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. "Но что мы наблюдаем вместо этого?", - поинтересовался секретарь СБ РФ. Патрушев обратил внимание на то, что утвержденные в феврале текущего года президентом США Джо Байденом концептуальные подходы к реализации Стратегии национальной безопасности страны "открыто закрепляют курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела других государств с целью навязывания западной модели социально-экономического развития".