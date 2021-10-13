Песков: такие контакты РФ и США, как переговоры Нуланд в Москве, своевременны и необходимы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Кремль считает своевременными и необходимыми такие контакты России и США, как, в частности, переговоры заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Москве. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Результативность этих переговоров должны комментировать в МИД. Именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно", - сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что достигнуть прорывных договоренностей Москве и Вашингтону в короткие сроки не получится. "Не нужно сетовать, что сразу не получаются какие-то прорывные договоренности, вряд ли это возможно. Слишком большие у наших двусторонних отношений архивы, их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны", - указал он.

Песков отметил, что такого рода контакты являются продолжением и развитием состоявшегося 16 июня в Женеве саммита РФ и США. "Разумеется, это не первые контакты, вы знаете, что уже было несколько раундов по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, были консультации по вопросам кибербезопасности", - указал он.

По словам представителя президента РФ, "развивается все неплохо, если сравнить с периодом до Женевы". "[Тогда] как таковые контакты вообще отсутствовали, это позитивное развитие в наших двусторонних отношениях", - заключил он.