Песков заявил, что Киев сводит политические счеты с Медведчуком

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Новые обвинения в адрес главы политсовета украинской парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука - это сведение Киевом политических счетов с конкурентом, который укреплял свои позиции в стране. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала сказали: все, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране", - сказал Песков, отметив, что в Кремле подобную практику решительно осуждают.

Он добавил, что Россия вряд ли может чем-то помочь Медведчуку в этой ситуации, так как он - гражданин Украины. "Но мы осуждаем, мы не можем этого [новые обвинения в адрес политика] одобрять. И мы так к этому и относимся, как к попыткам сведения политических счетов с конкурентом", - заявил представитель Кремля.

Во вторник Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Медведчук был вновь направлен под домашний арест, под которым уже находился с 13 мая в рамках дела по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Эта мера пресечения уже несколько раз продлевалась.