Песков: между отставкой Миронова и результатами ЕР в Ярославской области нет прямой связи

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами "Единой России" в регионе на сентябрьских выборах в Госдуму.

"Прямой взаимосвязи нет", - сказал представитель Кремля журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

"Есть регионы, где партия "Единая Россия" пользуется большей популярностью, есть регионы, где она пользуется меньшей популярностью, причем это бывает традиционно", - заметил Песков. Он признал, что "в данном случае, действительно, Ярославская область относится к тем регионам, где традиционно у "Единой России чуть пониже результативность". "Это тот регион, где партии нужно будет сконцентрировать больше усилий в дальнейшем", - указал представитель Кремля.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Занимавший это пост губернатора Миронов стал помощником главы государства. Президент принял отставку Миронова "по собственному желанию".

По итогам выборов депутатов Госдумы в Ярославской области "Единая России" одержала победу, но набрала порядка 30% голосов. С отставанием в несколько процентов второе место заняла КПРФ.