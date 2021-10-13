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Путин призвал использовать потенциал разведслужб СНГ против новых угроз

В первую очередь, отметил президент России, для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал использовать потенциал разведслужб государств-участников СНГ для защиты пространства СНГ от новых угроз. Об этом говорится в приветствии главы российского государства участникам открывшегося в среду в Москве XVII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Приветствие зачитал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Возглавляемые вами службы и ведомства обладают серьезными оперативными, техническими и кадровыми возможностями, и сегодня важно максимально использовать этот мощный потенциал для надежной защиты наших государств, всего Содружества от внутренних и внешних угроз", - говорится в обращении Путина. В первую очередь, отметил президент России, для борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональными криминальными группировками, незаконным оборотом оружия, киберпреступностью и наркобизнесом, контрабандой и нелегальной миграцией.

"В реализации этих задач крайне востребована скоординированная, системная работа по всем ключевым направлениям, постоянный обмен информацией, проведение совместных операций", - отмечается в приветствии. "Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности суверенитета и национальных интересов стран СНГ, поделиться опытом и новыми наработками, проанализировать текущую обстановку в мире и в Евразийском регионе, дать прогнозы на будущее", - отметил президент, выразив уверенность, что принятые в ходе встречи решения послужат укреплению мира и стабильности на пространстве СНГ, будут содействовать дальнейшему поступательному развитию наших стран.

Как сообщил Сергей Нарышкин, на совещание прибыли делегации девяти спецслужб стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В работе совещания принимают участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, директор ФСБ Александр Бортников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
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