Песков заявил, что Киев должен сам разобраться в ситуации на юго-востоке Украины

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российских военных подразделений на юго-востоке Украины не было и нет, Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина в Киеве о том, что Россия должна признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе.
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"Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет. Украина в первую очередь должна сама разобраться с положением дел на юго-востоке, а сделать это можно только путем имплементации минского комплекса мер", - сказал Песков.
Комментируя прозвучавшие на саммите ЕС - Украина заявления, что Россия якобы также должна вывести свою военную группировку из Крыма, Песков лишь отметил: "Крым не должен быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной".
Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС - Украина заявила, что Евросоюз призывает Россию признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе. Она добавила, что Брюссель при это продолжает поддерживать реализацию минских соглашений.
РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе.